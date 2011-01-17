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Старчиков Владимир Егорович

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Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

20.02.1939

Дата смерти

17.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1939

Отец: Старчиков Егор Тимофеевич

Мать: Старчикова (Коновалова) Аграфена Егоровна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старчикова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
19.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старчикова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старчикова Валентина Сергеевна

Смерть
17.01.2011
Москва, город федерального значения Москва

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