Старчиков Владимир Егорович
Место рождения
Дата рождения20.02.1939
Дата смерти17.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старчикова Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
28.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старчикова Валентина Сергеевна
Смерть
17.01.2011
Москва, город федерального значения Москва