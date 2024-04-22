село Вяжля, село Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Вяжля

Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1001Вяжля, с. вл.при р. Вяжле.12749524042435Церковь православная 1. Заводы винокуренный и овчарный. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Вяжло и Д. Дербень95Алекс. Фед. Баратынская1894051
С. Вяжля103Атрыганьев63414149

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Вяжлинская волость
410. Вяжла (Атрыганьевка), село бывшее владельческое, при речке Вяжле, дворов 290, жителей 1967, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, ш Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Вяжлинская волость
село Вяжля«Кирсановская» п.-т. контора1212

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Вяжлинская волость
село Вяжла

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Кирсановский район
64781Вяжлясело52°32'42°45'N-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Кирсановский муниципальный район, Сельское поселение Марьинский сельсовет
68610450111с Вяжлясело
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