Кузнецова (Хохлова) Агафья Арефьевна
женский, родилась 1848, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 10.04.1911, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецХохлов Арефий Клементьевич1814 г.р.
МатьХохлова Дарья Степановна1829 г.р.
Дети
Кузнецов Иван Афанасьевич03.09.1866 г.р.
Ерофеева (Кузнецова) Дарья Афанасьевна10.03.1875 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1848
Бракосочетание
05.11.1865
Муж: не указан
Рождение ребёнка
03.09.1866
Сын: Кузнецов Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.03.1875
Дочь: Лазарева (Кузнецова) Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.03.1875
Дочь: Ерофеева (Кузнецова) Дарья Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.04.1878
Сын: Кузнецов Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.11.1879
Сын: Кузнецов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.?.1882
Сын: Кузнецов Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.01.1885
Сын: Кузнецов Семен Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.04.1911