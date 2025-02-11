Кузнецова (Хохлова) Агафья Арефьевна 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецова (Хохлова) Агафья Арефьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1848, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 10.04.1911, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Хохлов Арефий Клементьевич1814 г.р.
Мать
Хохлова Дарья Степановна1829 г.р.
Дети
Кузнецов Иван Афанасьевич03.09.1866 г.р.
Ерофеева (Кузнецова) Дарья Афанасьевна10.03.1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Хохлов Арефий Клементьевич

Мать: Хохлова Дарья Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
05.11.1865

Муж: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.09.1866

Сын: Кузнецов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.03.1875

Дочь: Лазарева (Кузнецова) Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.03.1875

Дочь: Ерофеева (Кузнецова) Дарья Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.04.1878

Сын: Кузнецов Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.11.1879

Сын: Кузнецов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.?.1882

Сын: Кузнецов Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.01.1885

Сын: Кузнецов Семен Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.04.1911
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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