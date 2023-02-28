Ерофеева (Кузнецова) Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрофеева (Кузнецова) Дарья Афанасьевна

Ерофеева (Кузнецова) Дарья Афанасьевна

avatar

Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1875

Отец: Кузнецов Афанасий Степанович

Мать: Кузнецова Агафья Арефьевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1896

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1900

Сын: Ерофеев 58, 10 Ук Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович

Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев (однодворец) Павел Васильевич

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсеева Евдокия Ерофеева

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close