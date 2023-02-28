Ерофеева (Кузнецова) Дарья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1875
Рождение ребёнка
17.08.1896
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович
Рождение ребёнка
22.07.1900
Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсеева Евдокия Ерофеева
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно