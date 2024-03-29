Бойкова (Ушакова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойкова (Ушакова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1921

Дата смерти

25.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1921

Отец: Ушаков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1948

Сын: Бойков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Бойков Николай Александрович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
10.12.1950

Муж: Бойков Николай Александрович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
С 1950

Сын: Бойков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Бойков Николай Александрович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
25.03.1994
Таджикистан Ленинабадская область город Чкаловск
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