Бойкова (Ушакова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1921
Дата смерти25.03.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1921
Отец: Ушаков Иван
Рождение ребёнка
25.06.1948
Отец ребёнка: Бойков Николай Александрович
Бракосочетание
10.12.1950
Рождение ребёнка
С 1950
Сын: Бойков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Бойков Николай Александрович
Смерть
25.03.1994
Таджикистан Ленинабадская область город Чкаловск