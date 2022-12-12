Бойков Николай Александрович
Место рожденияКостромская область, Судайский район, д. Селы
Дата рождения24.09.1920
Дата смерти20.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская область, Судайский район, д. Селы
Рождение ребёнка
25.06.1948
Мать ребёнка: Бойкова Александра Ивановна
Бракосочетание
10.12.1950
Рождение ребёнка
С 1950
Сын: Бойков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Бойкова Александра Ивановна
Смерть
20.03.1985
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область