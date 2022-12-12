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Бойков Николай Александрович

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Место рождения

Костромская область, Судайский район, д. Селы

Дата рождения

24.09.1920

Дата смерти

20.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская область, Судайский район, д. Селы
Рождение ребёнка
25.06.1948

Сын: Бойков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Бойкова Александра Ивановна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
10.12.1950

Жена: Бойкова Александра Ивановна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
С 1950

Сын: Бойков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Бойкова Александра Ивановна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
20.03.1985
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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