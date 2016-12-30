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Бойков Виктор Николаевич

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

25.06.1948

Дата смерти

30.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1948

Отец: Бойков Николай Александрович

Мать: Бойкова Александра Ивановна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
23.12.1967

Жена: не указана

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.06.1974

Сын: Бойков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Бойкова Валентина Ильинична

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Бойкова Валентина Ильинична

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
30.12.2016
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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