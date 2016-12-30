Бойков Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1948
Дата смерти30.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1948
Бракосочетание
23.12.1967
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1974
Сын: Бойков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Бойкова Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Бойкова Валентина Ильинична
Смерть
30.12.2016
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург