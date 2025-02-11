Чистяков Кузьма Сергеев 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Чистяков Кузьма Сергеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1846, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Чистяков Сергей Савинов1808 г.р.
Мать
Чистякова Анна Матвеева1817 г.р.
Супруги
Чистякова Агрипина ФоминаДо 1849 г.р.
Дети
Чистяков Фёдор Кузьмин05.09.1867 г.р.
Чистяков Дмитрий Кузьмин1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Чистяков Сергей Савинов

Мать: Чистякова Анна Матвеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Агрипина Фомина

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

27

Рождение ребёнка
05.09.1867

Сын: Чистяков Фёдор Кузьмин

Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Фомина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1873

Сын: Чистяков Дмитрий Кузьмин

Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Фомина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.05.1878

Сын: Чистяков Георгий Кузьмин

Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Фомина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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