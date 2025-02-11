Чистяков Кузьма Сергеев
мужской, родился 1846, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЧистяков Сергей Савинов1808 г.р.
МатьЧистякова Анна Матвеева1817 г.р.
Супруги
Чистякова Агрипина ФоминаДо 1849 г.р.
Дети
Чистяков Фёдор Кузьмин05.09.1867 г.р.
Чистяков Дмитрий Кузьмин1873 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Чистяков Сергей Савинов
Мать: Чистякова Анна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
05.09.1867
Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Фомина
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Фомина
Рождение ребёнка
17.05.1878
Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Фомина
Смерть
Неизвестно