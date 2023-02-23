Чистякова Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова Анна Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Егорова

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1846

Сын: Чистяков Кузьма Сергеев

Отец ребёнка: Чистяков Сергей Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
27
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Сергей Савинов

Смерть
Неизвестно
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