Чистякова Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Егорова
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Чистяков Сергей Савинов
Место жительства
1858
27
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно