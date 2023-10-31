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Богданова Фекла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Богданов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Богданов Лаврентий

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Богданов Козьма Лаврентьевич

Отец ребёнка: Богданов Лаврентий

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1821

Сын: Богданов Михайло Лаврентьевич

Отец ребёнка: Богданов Лаврентий

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Богданова Аксенья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Богданов Лаврентий

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Богданов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Богданов Лаврентий

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
25.02.1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Лаврентий

Смерть
Неизвестно
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