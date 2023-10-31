Богданова Фекла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Богданов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Богданов Лаврентий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Богданов Козьма Лаврентьевич
Отец ребёнка: Богданов Лаврентий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Богданов Михайло Лаврентьевич
Отец ребёнка: Богданов Лаврентий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Богданова Аксенья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Богданов Лаврентий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Богданов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Богданов Лаврентий
Место жительства
1850
Место жительства
25.02.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Лаврентий
Смерть
Неизвестно