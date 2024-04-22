Богданов Лаврентий
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1806
Сын: Богданов Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Богданова Фекла Степановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Богданов Козьма Лаврентьевич
Мать ребёнка: Богданова Фекла Степановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Богданов Михайло Лаврентьевич
Мать ребёнка: Богданова Фекла Степановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Богданова Аксенья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Богданова Фекла Степановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Богданов Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Богданова Фекла Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839