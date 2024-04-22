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Богданов Лаврентий

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1785

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1806

Сын: Богданов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Богданова Фекла Степановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Богданов Козьма Лаврентьевич

Мать ребёнка: Богданова Фекла Степановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1821

Сын: Богданов Михайло Лаврентьевич

Мать ребёнка: Богданова Фекла Степановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Богданова Аксенья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Богданова Фекла Степановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Богданов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Богданова Фекла Степановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Фекла Степановна

Смерть
1839
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
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