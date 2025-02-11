Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1817, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Алексей Осипов1798 г.р.
Супруги
Евдокия Кузьмина1820 г.р.
Дети
Тимофей Маркеллов1837 г.р.
Савва Маркин Савелий Маркеллов / Савва Маркин1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Алексей Осипов

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
1837

Сын: Тимофей Маркеллов

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Савва Маркин Савелий Маркеллов / Савва Маркин

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Маркеллова

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федосья Маркеллова

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кочкарева Евдокия Маркеллова

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Маркелл Марков Маркелл Маркеллов / Маркелл Марков

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Смерть
Неизвестно

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