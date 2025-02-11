Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев
мужской, родился 1817, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАлексей Осипов1798 г.р.
Супруги
Евдокия Кузьмина1820 г.р.
Дети
Тимофей Маркеллов1837 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Алексей Осипов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тимофей Маркеллов
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1841
Сын: Савва Маркин Савелий Маркеллов / Савва Маркин
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Маркеллова
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федосья Маркеллова
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кочкарева Евдокия Маркеллова
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1855
Сын: Маркелл Марков Маркелл Маркеллов / Маркелл Марков
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно