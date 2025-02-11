Евдокия Кузьмина
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Тимофей Маркеллов1837 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тимофей Маркеллов
Отец ребёнка: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Савва Маркин Савелий Маркеллов / Савва Маркин
Отец ребёнка: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Маркеллова
Отец ребёнка: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федосья Маркеллова
Отец ребёнка: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кочкарева Евдокия Маркеллова
Отец ребёнка: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Маркелл Марков Маркелл Маркеллов / Маркелл Марков
Отец ребёнка: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно