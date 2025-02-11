Евдокия Кузьмина 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Кузьмина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев1817 г.р.
Дети
Тимофей Маркеллов1837 г.р.
Савва Маркин Савелий Маркеллов / Савва Маркин1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Тимофей Маркеллов

Отец ребёнка: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Савва Маркин Савелий Маркеллов / Савва Маркин

Отец ребёнка: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Маркеллова

Отец ребёнка: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федосья Маркеллова

Отец ребёнка: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кочкарева Евдокия Маркеллова

Отец ребёнка: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Маркелл Марков Маркелл Маркеллов / Маркелл Марков

Отец ребёнка: Марк Алексеев Маркелл Алексеев / Марк Алексеев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Смерть
Неизвестно

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