Гордеева (Труханова) Зинаида Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Труханова) Зинаида Митрофановна

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Место рождения

г.Оренбург

Дата рождения

05.07.1917

Дата смерти

12.01.1999

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
05.07.1917

Отец: Труханов Митрофан Степанович

Мать: Труханова (Найдюк) Ирина Титовна

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
15.07.1934

Муж: Гордеев Иван Петрович

Рождение ребёнка
09.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Иван Петрович

Смерть
12.01.1999

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