Гордеева (Труханова) Зинаида Митрофановна
Место рожденияг.Оренбург
Дата рождения05.07.1917
Дата смерти12.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1917
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
15.07.1934
Рождение ребёнка
09.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Иван Петрович
Смерть
12.01.1999