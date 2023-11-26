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Гордеев Иван Петрович

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Место рождения

с. Шульгино, Шульгинского района, Тамбовской области

Дата рождения

24.04.1912

Дата смерти

11.08.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
24.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Шульгино, Шульгинского района, Тамбовской области
Крещение
24.04.1912
Шульгино, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
15.07.1934

Жена: Гордеева Зинаида Митрофановна

г. Оренбург
Рождение ребёнка
09.02.1941

Сын: Гордеев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Гордеева Зинаида Митрофановна

г. Чкалов, Чкаловская область
Смерть
11.08.1967
Украина, г. Одесса
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