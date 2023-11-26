Гордеев Иван Петрович
Место рожденияс. Шульгино, Шульгинского района, Тамбовской области
Дата рождения24.04.1912
Дата смерти11.08.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Шульгино, Шульгинского района, Тамбовской области
Крещение
24.04.1912
Шульгино, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
15.07.1934
г. Оренбург
Рождение ребёнка
09.02.1941
Мать ребёнка: Гордеева Зинаида Митрофановна
г. Чкалов, Чкаловская область
Смерть
11.08.1967
Украина, г. Одесса