Дерека Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1867
Дочь: Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Дерека Филипп Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1869
Сын: Дерека Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Дерека Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1872
Отец ребёнка: Дерека Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1875
Дочь: Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Дерека Филипп Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1878
Дочь: Сидоренко Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Дерека Филипп Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1882
Сын: Дерека Антоний Филиппович
Отец ребёнка: Дерека Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно