(Дерека) Екатерина Филипповна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.11.1867
Дата смерти24.04.1869
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1867
Отец: Дерека Филипп Васильевич
Мать: Дерека Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.04.1869
Черниговская губерния, Российская империя