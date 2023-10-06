(Дерека) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дерека) Екатерина Филипповна

(Дерека) Екатерина Филипповна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.11.1867

Дата смерти

24.04.1869

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1867

Отец: Дерека Филипп Васильевич

Мать: Дерека Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.04.1869
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close