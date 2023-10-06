Дерека Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1867
Дочь: Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Дерека Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1869
Сын: Дерека Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Дерека Анна Ивановна
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1872
Мать ребёнка: Дерека Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1875
Дочь: Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Дерека Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1878
Дочь: Сидоренко Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Дерека Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1882
Сын: Дерека Антоний Филиппович
Мать ребёнка: Дерека Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно