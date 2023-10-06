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Дерека Филипп Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1867

Дочь: Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Дерека Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1869

Сын: Дерека Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Дерека Анна Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1872

Сын: Дерека Фотий Филиппович

Мать ребёнка: Дерека Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1875

Дочь: Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Дерека Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1878

Дочь: Сидоренко Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Дерека Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1882

Сын: Дерека Антоний Филиппович

Мать ребёнка: Дерека Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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