Сидоренко (Дерека) Ксения Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Дерека) Ксения Филипповна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1878

Отец: Дерека Филипп Васильевич

Мать: Дерека Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1899

Муж: Сидоренко Григорий Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1905

Сын: Сидоренко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сидоренко Григорий Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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