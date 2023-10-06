Сидоренко (Дерека) Ксения Филипповна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1878
Отец: Дерека Филипп Васильевич
Мать: Дерека Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1899
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1905
Сын: Сидоренко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Сидоренко Григорий Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно