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Сидоренко Григорий Петрович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1877

Отец: Сидоренко Петр Яковлевич

Мать: Сидоренко Ирина Прокофьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1899

Жена: Сидоренко Ксения Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1905

Сын: Сидоренко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Сидоренко Ксения Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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