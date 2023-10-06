Сидоренко Григорий Петрович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1877
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1899
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1905
Сын: Сидоренко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Сидоренко Ксения Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно