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Вшивков Иван Александрович

Место рождения

Оханск, Оханский, Пермский край

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: Вшивков Александр Никитич

Мать: не указана

Оханск, Оханский, Пермский край
Причислен 30.06.1857 года из Оханского уезда
Бракосочетание
28.06.1817 ст.

Жена: Вшивкова Евфимия Ивановна

Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 37 оп 2 д 19 Стр 339 №45 деревни Чащиной отрок Иван Вшивков и дер. Шарчиловой умершего крестьянина Ивана Шарчилова? дочь девица, оба первым браком
Рождение ребёнка
27.04.1818 ст.

Сын: Вшивков Семён Иванович

Мать ребёнка: Вшивкова Евфимия Ивановна

Чащино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 37 оп 2 д 19 № 91 (Стр 362)
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Агафия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Оханск, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Соломея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Оханск, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Вшивков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Вшивков Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
30.06.1857
Источник: ГАПК Фонд № 111. Оп.1. Д. 2047 РС 1858 год стр 369 №819 Причислен по приказу государственных имуществ 30.06.1857 из Оханского уезда №2055
Смерть
Неизвестно
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