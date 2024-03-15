Вшивков Иван Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1799 ст.
Отец: Вшивков Александр Никитич
Причислен 30.06.1857 года из Оханского уезда
Бракосочетание
28.06.1817 ст.
Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 37 оп 2 д 19 Стр 339 №45 деревни Чащиной отрок Иван Вшивков и дер. Шарчиловой умершего крестьянина Ивана Шарчилова? дочь девица, оба первым браком
Рождение ребёнка
27.04.1818 ст.
Мать ребёнка: Вшивкова Евфимия Ивановна
Чащино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 37 оп 2 д 19 № 91 (Стр 362)
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Соломея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Место жительства
30.06.1857
Источник: ГАПК Фонд № 111. Оп.1. Д. 2047 РС 1858 год стр 369 №819 Причислен по приказу государственных имуществ 30.06.1857 из Оханского уезда №2055
Смерть
Неизвестно