Вшивкова (Шарчилова Предположительно) Евфимия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Бракосочетание
28.06.1817 ст.
Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 37 оп 2 д 19 Стр 339 №45 деревни Чащиной отрок Иван Вшивков и дер. Шарчиловой умершего крестьянина Ивана Шарчилова? дочь девица, оба первым браком
Рождение ребёнка
27.04.1818 ст.
Отец ребёнка: Вшивков Иван Александрович
Чащино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 37 оп 2 д 19 № 91 (Стр 362)
Смерть
Неизвестно