Вшивкова (Шарчилова Предположительно) Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивкова (Шарчилова Предположительно) Евфимия Ивановна

Место рождения

Шарчилово, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарчилово, Оханский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
28.06.1817 ст.

Муж: Вшивков Иван Александрович

Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 37 оп 2 д 19 Стр 339 №45 деревни Чащиной отрок Иван Вшивков и дер. Шарчиловой умершего крестьянина Ивана Шарчилова? дочь девица, оба первым браком
Рождение ребёнка
27.04.1818 ст.

Сын: Вшивков Семён Иванович

Отец ребёнка: Вшивков Иван Александрович

Чащино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 37 оп 2 д 19 № 91 (Стр 362)
Смерть
Неизвестно
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