Данилина (Марфилова) Елена Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилина (Марфилова) Елена Тимофеева

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: Марфилов Тимофей Павлов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
02.11.1905

Муж: Данилин Ефим Григорьев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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