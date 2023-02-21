Данилина (Марфилова) Елена Тимофеева
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1888
Отец: Марфилов Тимофей Павлов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
02.11.1905
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно