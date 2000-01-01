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Данилин Ефим Григорьев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 20.01.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 20.01.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
02.11.1905

Жена: Данилина Елена Тимофеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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