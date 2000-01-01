Данилин Ефим Григорьев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 20.01.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 20.01.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
02.11.1905
Жена: Данилина Елена Тимофеева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно