Федотова Евдокия Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Евдокия Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Максим Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Федотов Максим Викторович

Рождение ребёнка
08.06.1879 ст.

Сын: Федотов Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Федотов Максим Викторович

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/e01da609-6def-48c3-a29b-e28ec46950c5/26?center=1424+1353 Оренбургскій мѣщанинъ . Максимъ Викторовъ Ѳе дотовъ и его жена Авдотья ворфоломеевна Села Ташлы крнъ Даниiлъ ... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1885 ст.

Дочь: Федотова Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Федотов Максим Викторович

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
оренбургский мещанин https://yandex.ru/archive/catalog/c67d8bfe-5bcc-4b15-9f12-5c5cc091481a/178

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