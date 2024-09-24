Федотова Евдокия Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Федотов Максим Викторович
Рождение ребёнка
08.06.1879 ст.
Сын: Федотов Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Федотов Максим Викторович
https://yandex.ru/archive/catalog/e01da609-6def-48c3-a29b-e28ec46950c5/26?center=1424+1353 Оренбургскій мѣщанинъ . Максимъ Викторовъ Ѳе дотовъ и его жена Авдотья ворфоломеевна Села Ташлы крнъ Даниiлъ ... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1885 ст.
Дочь: Федотова Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Федотов Максим Викторович
оренбургский мещанин https://yandex.ru/archive/catalog/c67d8bfe-5bcc-4b15-9f12-5c5cc091481a/178