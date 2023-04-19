Куликова (Ильина) Варвара Алексеевна
Место рожденияЯрославская область, Переславский район, деревня Исаково
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: Ильин Алексей
Ярославская область, Переславский район, деревня Исаково
Бракосочетание
18.10.1887 ст.
Деревня Исаково
Ф.1550.Оп.1.Д.206. стр.310 (108). Жених - крестьянский сын, деревня Исаково, первым браком,19лет. Невеста - крестьянская девица, первым браком. Поручители: по жениху - села Нестерова крестьянин Алексе... Показать все
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.
Отец ребёнка: Куликов Сергей Петрович
Ярославская область, Переславский район, деревня Исаково
Ф.1550.Оп.1.Д.223.Стр.79об. Приход в селе Нестерово. Воспреемники: той же деревни крест. сын Василий Алексеев Ильин и крест. девица Ксения Васильевна Коновалова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Денисова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Куликов Сергей Петрович
Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Куликов Сергей Петрович
Рокша, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Куликов Сергей Петрович
Ярославская обл., Переславский район
Смерть
1942