Куликова (Ильина) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Ильина) Варвара Алексеевна

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Место рождения

Ярославская область, Переславский район, деревня Исаково

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Ильин Алексей

Мать: не указана

Ярославская область, Переславский район, деревня Исаково
Бракосочетание
18.10.1887 ст.

Муж: Куликов Сергей Петрович

Деревня Исаково
Ф.1550.Оп.1.Д.206. стр.310 (108). Жених - крестьянский сын, деревня Исаково, первым браком,19лет. Невеста - крестьянская девица, первым браком. Поручители: по жениху - села Нестерова крестьянин Алексе... Показать все
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.

Сын: Куликов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Куликов Сергей Петрович

Ярославская область, Переславский район, деревня Исаково
Ф.1550.Оп.1.Д.223.Стр.79об. Приход в селе Нестерово. Воспреемники: той же деревни крест. сын Василий Алексеев Ильин и крест. девица Ксения Васильевна Коновалова
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Денисова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Куликов Сергей Петрович

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Куликов Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Куликов Сергей Петрович

Рокша, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Куликов Сергей Петрович

Ярославская обл., Переславский район
Смерть
1942
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