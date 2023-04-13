- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Федоров Федор Семенович 26 л. кр. Владимирской губ. Переяславского у. Смолинской вол. д. Исакова. Кл. «Моток». 1914 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись Показать все
Дело о страховании построек крестьянина деревни Исаково Смоленской волости И. Горохова, находящихся в Переславле. 1886 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Гражданское дело по иску крестьянки деревни Исаково Смоленской волости А. С. Березиной к крестьянину Ф. П. Лахматову о земле. 1901–1902 гг. // Гос. архив Ярославской обла Показать все
Дело о выделе к одному месту надельной земли на 1 душу крестьянке Смоленской волости деревни Исаково, Е. П. Шпагиной. 1915 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Росто Показать все
Дело о взыскании крестьянином Смоленской волости деревни Исаково Иваном Филипповым Гороховым с общества крестьян той же деревни убытков 156 руб., происшедших от снятия с Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3748Исаково, д. вл.при колодцах.252531122124
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4634Исаково деревня3167590255