деревня Исаково, деревня Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Исаково

Смоленская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Федоров Федор Семенович 26 л. кр. Владимирской губ. Переяславского у. Смолинской вол. д. Исакова. Кл. «Моток». 1914 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись Показать все
Дело о страховании построек крестьянина деревни Исаково Смоленской волости И. Горохова, находящихся в Переславле. 1886 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Гражданское дело по иску крестьянки деревни Исаково Смоленской волости А. С. Березиной к крестьянину Ф. П. Лахматову о земле. 1901–1902 гг. // Гос. архив Ярославской обла Показать все
Дело о выделе к одному месту надельной земли на 1 душу крестьянке Смоленской волости деревни Исаково, Е. П. Шпагиной. 1915 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Росто Показать все
Дело о взыскании крестьянином Смоленской волости деревни Исаково Иваном Филипповым Гороховым с общества крестьян той же деревни убытков 156 руб., происшедших от снятия с Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3748Исаково, д. вл.при колодцах.252531122124

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Смоленская волость
4634Исаково деревня3167590255
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