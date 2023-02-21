Куликов Иван Сергеевич
Место рожденияЯрославская обл., Переславский район хутор Рокша
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Куликов Сергей
Мать: не указана
Ярославская обл., Переславский район хутор Рокша
Рождение ребёнка
14.06.1927
Мать ребёнка: Куликова Ефросинья Ивановна
Ярославская обл., Переславский район хутор Рокша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно