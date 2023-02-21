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Куликов Иван Сергеевич

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Место рождения

Ярославская обл., Переславский район хутор Рокша

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Куликов Сергей

Мать: не указана

Ярославская обл., Переславский район хутор Рокша
Рождение ребёнка
14.06.1927

Сын: Куликов Павел Иванович

Мать ребёнка: Куликова Ефросинья Ивановна

Ярославская обл., Переславский район хутор Рокша
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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