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Пелагея Иванова
Пелагея Иванова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Антипов
Около 1732 г.р.
Мать
Федосия Федорова
1734 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Иван Антипов
Мать:
Федосия Федорова
Смерть
Неизвестно
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