Иван Антипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Федосия Федорова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Федосия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Федорова
Смерть
После 1763
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское