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Иван Антипов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1734 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Федосия Федорова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Федосия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Федорова

Смерть
После 1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское