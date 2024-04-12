Федосия Федорова
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Упоминание
1743
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | 203-747-89
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Антипов
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Антипов
Смерть
После 1800
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)