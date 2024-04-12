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Федосия Федорова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | 203-747-89
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Антипов

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Антипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Антипов

Смерть
После 1800
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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