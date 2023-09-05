Яременко (Писарцова) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яременко (Писарцова) Любовь Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1948

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1948

Отец: Писарцов Федор (Фома) Захарович

Мать: Писарцова Пелагея Леонтьевна

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