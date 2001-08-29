Писарцов Федор (Фома) Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1911
Дата смерти29.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1939
Дочь: Валуева (Писарцова) Нина Федоровна
Мать ребёнка: Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
02.03.1948
Дочь: Яременко (Писарцова) Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
03.04.1953
Дочь: Кушенко (Писарцова) Тамара Федоровна
Мать ребёнка: Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
19.01.1956
Дочь: Гаврилова (Писарцова) Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна
Смерть
29.08.2001
с. Снагость, Рыльского уезда, Курской губернии