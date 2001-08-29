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Писарцов Федор (Фома) Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1911

Дата смерти

29.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1911

Отец: Писарцов Захар (Захарий) Григорьевич

Мать: Корякина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
18.10.1939

Дочь: Валуева (Писарцова) Нина Федоровна

Мать ребёнка: Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
02.03.1948

Дочь: Яременко (Писарцова) Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
03.04.1953

Дочь: Кушенко (Писарцова) Тамара Федоровна

Мать ребёнка: Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
19.01.1956

Дочь: Гаврилова (Писарцова) Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна

Смерть
29.08.2001
с. Снагость, Рыльского уезда, Курской губернии

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