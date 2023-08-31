Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1912

Дата смерти

11.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1912

Отец: Нужнов Леонтий Филиппович

Мать: Нужнова Улитта Семеновна

Рождение ребёнка
18.10.1939

Дочь: Валуева Нина Федоровна

Отец ребёнка: Писарцов Федор (Фома) Захарович

Рождение ребёнка
02.03.1948

Дочь: Яременко Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Писарцов Федор (Фома) Захарович

Рождение ребёнка
03.04.1953

Дочь: Кушенко Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Писарцов Федор (Фома) Захарович

Рождение ребёнка
19.01.1956

Дочь: Гаврилова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Писарцов Федор (Фома) Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарцов Федор (Фома) Захарович

Смерть
11.03.1989
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