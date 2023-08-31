Писарцова (Нужнова) Пелагея Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1912
Дата смерти11.03.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1912
Рождение ребёнка
18.10.1939
Дочь: Валуева Нина Федоровна
Отец ребёнка: Писарцов Федор (Фома) Захарович
Рождение ребёнка
02.03.1948
Дочь: Яременко Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Писарцов Федор (Фома) Захарович
Рождение ребёнка
03.04.1953
Дочь: Кушенко Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Писарцов Федор (Фома) Захарович
Рождение ребёнка
19.01.1956
Дочь: Гаврилова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Писарцов Федор (Фома) Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1989