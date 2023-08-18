Клековкина Агрипена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Февронья Григорьева
Отец ребёнка: Клековкин Григорий (Гришка) Емельянов
поч. Обухов, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Обухов, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710