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Клековкина Агрипена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1689 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Февронья Григорьева

Отец ребёнка: Клековкин Григорий (Гришка) Емельянов

поч. Обухов, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клековкин Григорий (Гришка) Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Обухов, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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