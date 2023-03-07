(Клековкина) Февронья Григорьева
Место рожденияпоч. Обухов, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
поч. Обухов, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
поч. Обухов, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно