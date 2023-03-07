(Клековкина) Февронья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клековкина) Февронья Григорьева

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Место рождения

поч. Обухов, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

Около 1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Клековкин Григорий (Гришка) Емельянов

Мать: Клековкина Агрипена

поч. Обухов, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
поч. Обухов, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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