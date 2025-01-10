Новиков Александр 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Новиков Александр

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 1857

умер 1896

Отец
Новиков ВсеволодНеизвестно г.р.
Мать
Новикова МарияНеизвестно г.р.
Супруги
Новикова Александра1859 г.р.
Феоктиста ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Дудина Елизавета1882 г.р.
Новиков ПавелНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Новиков Всеволод

Мать: Новикова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феоктиста Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Павел

Мать ребёнка: Новикова Александра

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Дудина Елизавета

Мать ребёнка: Новикова Александра

Смерть
1896

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