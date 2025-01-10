Новиков Александр
мужской, родился 1857
умер 1896
ОтецНовиков ВсеволодНеизвестно г.р.
МатьНовикова МарияНеизвестно г.р.
Супруги
Новикова Александра1859 г.р.
Феоктиста ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Дудина Елизавета1882 г.р.
Новиков ПавелНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Новиков Всеволод
Мать: Новикова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феоктиста Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Павел
Мать ребёнка: Новикова Александра
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Дудина Елизавета
Мать ребёнка: Новикова Александра
Смерть
1896