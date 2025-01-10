Новикова Александра 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Новикова Александра

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 1859

умерла Неизвестно

Супруги
Новиков Александр1857 г.р.
Дети
Дудина Елизавета1882 г.р.
Новиков ПавелНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Павел

Отец ребёнка: Новиков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Александр

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Дудина Елизавета

Отец ребёнка: Новиков Александр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.