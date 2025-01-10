Новикова Александра
женский, родилась 1859
умерла Неизвестно
Супруги
Новиков Александр1857 г.р.
Дети
Дудина Елизавета1882 г.р.
Новиков ПавелНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Павел
Отец ребёнка: Новиков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Александр
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Дудина Елизавета
Отец ребёнка: Новиков Александр
Смерть
Неизвестно