Пономарёв Григорий Иванович
Место рожденияс.Башкарка, Пригородный р-он, Свердловской обл.
Дата рождения18.11.1912
Дата смерти13.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарёв Агриппина
Развод
Неизвестно
Жена: Пономарёва Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарёва Александра
Рождение ребёнка
28.05.1931
Дочь: Журавлёва (Пономарёва) Маргарита Григорьевна
Мать ребёнка: Пономарёва Александра
Рождение ребёнка
08.03.1940
Дочь: Костюков (Пономарёва) Ираида Григорьевна
Мать ребёнка: Пономарёв Агриппина
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
10.05.1954
Дочь: Филатова (Пономарёва) Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Наталья Евстигнеевна
Рождение ребёнка
14.12.1956
Сын: Пономарёв Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Наталья Евстигнеевна
Смерть
13.05.1994