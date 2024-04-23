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Пономарёв Григорий Иванович

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Место рождения

с.Башкарка, Пригородный р-он, Свердловской обл.

Дата рождения

18.11.1912

Дата смерти

13.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1912

Отец: Пономарёв Иван Петрович

Мать: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёв Агриппина

Развод
Неизвестно

Жена: Пономарёва Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Александра

Рождение ребёнка
28.05.1931

Дочь: Журавлёва (Пономарёва) Маргарита Григорьевна

Мать ребёнка: Пономарёва Александра

Рождение ребёнка
08.03.1940

Дочь: Костюков (Пономарёва) Ираида Григорьевна

Мать ребёнка: Пономарёв Агриппина

Бракосочетание
1946

Жена: Пономарёва (Южакова) Наталья Евстигнеевна

Рождение ребёнка
10.05.1954

Дочь: Филатова (Пономарёва) Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Наталья Евстигнеевна

Рождение ребёнка
14.12.1956

Сын: Пономарёв Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Наталья Евстигнеевна

Смерть
13.05.1994

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