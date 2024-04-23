Пономарёва (Южакова) Наталья Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Южакова) Наталья Евстигнеевна

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Место рождения

с.Южаково, Пригородный район, Свердловская область

Дата рождения

08.09.1922

Дата смерти

10.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1946

Муж: Пономарёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1954

Дочь: Филатова (Пономарёва) Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарёв Григорий Иванович

Рождение ребёнка
14.12.1956

Сын: Пономарёв Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарёв Григорий Иванович

Смерть
10.07.1991

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