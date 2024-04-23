Пономарёва (Южакова) Наталья Евстигнеевна
Место рожденияс.Южаково, Пригородный район, Свердловская область
Дата рождения08.09.1922
Дата смерти10.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
10.05.1954
Дочь: Филатова (Пономарёва) Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарёв Григорий Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1956
Сын: Пономарёв Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарёв Григорий Иванович
Смерть
10.07.1991