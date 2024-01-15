Горчаков Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
19.05.1839
Жена: Горчакова Анна Васильева
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1841
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильева
Рождение ребёнка
15.08.1843
Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильева
Рождение ребёнка
19.06.1845
Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильева
Смерть
Неизвестно