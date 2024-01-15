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Горчаков Андрей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Горчаков Павел Никитин

Мать: Горчакова Прасковья Петрова

Бракосочетание
19.05.1839

Жена: Горчакова Анна Васильева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1841

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.08.1843

Сын: Горчаков Андрей Андреев

Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1845

Сын: Горчаков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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