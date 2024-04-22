Горчакова (Баринова) Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
19.05.1839
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1841
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Горчаков Андрей Павлович
Рождение ребёнка
15.08.1843
Отец ребёнка: Горчаков Андрей Павлович
Рождение ребёнка
19.06.1845
Отец ребёнка: Горчаков Андрей Павлович
Смерть
Неизвестно