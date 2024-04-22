Горчакова (Баринова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Баринова) Анна Васильева

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: Баринова Акилина Михайловна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
19.05.1839

Муж: Горчаков Андрей Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1841

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Горчаков Андрей Павлович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.08.1843

Сын: Горчаков Андрей Андреев

Отец ребёнка: Горчаков Андрей Павлович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1845

Сын: Горчаков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Горчаков Андрей Павлович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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