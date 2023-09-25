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Васильевых Василий Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Васильевых Герасим Ефимов

Мать: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильевых Парасковья Платонова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Васильевых Косма Васильев

Мать ребёнка: Васильевых Парасковья Платонова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Васильевых Анна Васильева

Мать ребёнка: Васильевых Парасковья Платонова

Смерть
Неизвестно

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