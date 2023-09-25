Васильевых Василий Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Васильевых Герасим Ефимов
Мать: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Сын: Васильевых Косма Васильев
Мать ребёнка: Васильевых Парасковья Платонова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Васильевых Анна Васильева
Мать ребёнка: Васильевых Парасковья Платонова
Смерть
Неизвестно