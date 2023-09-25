Васильевых Парасковья Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Сын: Васильевых Косма Васильев
Отец ребёнка: Васильевых Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Васильевых Анна Васильева
Отец ребёнка: Васильевых Василий Герасимов
Смерть
Неизвестно