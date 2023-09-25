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Васильевых Парасковья Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильевых Василий Герасимов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Васильевых Косма Васильев

Отец ребёнка: Васильевых Василий Герасимов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Васильевых Анна Васильева

Отец ребёнка: Васильевых Василий Герасимов

Смерть
Неизвестно

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