Васильевых Герасим Ефимов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Васильевых Агафья Герасимова
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Васильевых Семен Герасимов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Васильевых Кирило Герасимов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Васильевых Григорий Герасимов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Васильевых Лука Герасимов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Васильевых Степан Герасимов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Васильевых Василий Герасимов
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
1828