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Васильевых Герасим Ефимов

Место рождения

Савичи, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Васильевых Ефим Никифоров

Мать: Васильевых Ирина Самойлова

Савичи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Васильевых Агафья Герасимова

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Васильевых Семен Герасимов

Мать ребёнка: Авдотья

Савичи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Васильевых Кирило Герасимов

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Васильевых Григорий Герасимов

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Васильевых Лука Герасимов

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Васильевых Степан Герасимов

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Васильевых Василий Герасимов

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
1828

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