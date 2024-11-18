Биткин Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1851 ст.
Мать ребёнка: Биткина Соломонида Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Биткина Соломонида Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Биткин Григорий Федорович
Мать ребёнка: Биткина Соломонида Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: (Биткина) Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Биткина Соломонида Алексеевна
Смерть
Неизвестно