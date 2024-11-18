Биткин Федор Григорьевич Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Биткин Федор Григорьевич

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Биткин Григорий Алексеевич

Мать: Биткина Ксения Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биткина Соломонида Алексеевна

Рождение ребёнка
28.11.1851 ст.

Сын: Биткин Николай Федорович

Мать ребёнка: Биткина Соломонида Алексеевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Биткин Иван Федорович

Мать ребёнка: Биткина Соломонида Алексеевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Биткин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Биткина Соломонида Алексеевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: (Биткина) Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Биткина Соломонида Алексеевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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