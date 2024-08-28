Биткин Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения28.11.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1851 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Биткин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Биткина (Ершова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1885 ст.
Дочь: Биткина София Николаевна
Мать ребёнка: Биткина (Ершова) Елизавета Ивановна
Бракосочетание
19.01.1898 ст.
Смерть
Неизвестно