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Биткин Николай Федорович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

28.11.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1851 ст.

Отец: Биткин Федор Григорьевич

Мать: Биткина Соломонида Алексеевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биткина (Ершова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Биткин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Биткина (Ершова) Елизавета Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.09.1885 ст.

Дочь: Биткина София Николаевна

Мать ребёнка: Биткина (Ершова) Елизавета Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
19.01.1898 ст.

Жена: Биткина Клавдия Евлампиевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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