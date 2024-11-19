Биткина Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Василий Тихонович
Мать: Дарья Федоровна
Бракосочетание
22.01.1811 ст.
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Козина (Биткина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Биткин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Биткина Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Биткина Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Биткина Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Карасева (Биткина) Харитина Григорьевна
Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно