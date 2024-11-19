Биткина Ксения Васильевна Около 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Биткина Ксения Васильевна

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Василий Тихонович

Мать: Дарья Федоровна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
22.01.1811 ст.

Муж: Биткин Григорий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Козина (Биткина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Биткин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Биткина Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Биткина Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Биткин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Биткина Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Карасева (Биткина) Харитина Григорьевна

Отец ребёнка: Биткин Григорий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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