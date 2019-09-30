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Вараксин Виталий Николаевич

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Место рождения

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

24.01.1981

Дата смерти

30.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1981

Отец: Вараксин Николай Васильевич

Мать: Вараксина Вера Валентиновна

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.02.2007

Сын: Вараксин Валентин Витальевич

Мать ребёнка: Богданович Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.2009

Сын: Вараксин Семен Витальевич

Мать ребёнка: Богданович Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
27.06.2014

Сын: Вараксин Егор Витальевич

Мать ребёнка: Богданович Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
26.09.2017

Дочь: Вараксина Варвара Витальевна

Мать ребёнка: Богданович Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданович Ирина Николаевна

Смерть
30.09.2019
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
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