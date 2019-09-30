Вараксин Виталий Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1981
Дата смерти30.09.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1981
Рождение ребёнка
14.02.2007
Сын: Вараксин Валентин Витальевич
Мать ребёнка: Богданович Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.2009
Сын: Вараксин Семен Витальевич
Мать ребёнка: Богданович Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
27.06.2014
Мать ребёнка: Богданович Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
26.09.2017
Дочь: Вараксина Варвара Витальевна
Мать ребёнка: Богданович Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.2019
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ