Богданович (Брынзова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданович (Брынзова) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.2007

Сын: Вараксин Валентин Витальевич

Отец ребёнка: Вараксин Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
06.08.2009

Сын: Вараксин Семен Витальевич

Отец ребёнка: Вараксин Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
27.06.2014

Сын: Вараксин Егор Витальевич

Отец ребёнка: Вараксин Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
26.09.2017

Дочь: Вараксина Варвара Витальевна

Отец ребёнка: Вараксин Виталий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вараксин Виталий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданович Евгений Евгений Юрьевич

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