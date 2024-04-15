Богданович (Брынзова) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.2007
Сын: Вараксин Валентин Витальевич
Отец ребёнка: Вараксин Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
06.08.2009
Сын: Вараксин Семен Витальевич
Отец ребёнка: Вараксин Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
27.06.2014
Отец ребёнка: Вараксин Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
26.09.2017
Дочь: Вараксина Варвара Витальевна
Отец ребёнка: Вараксин Виталий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно